Происшествия 05 мая 2023, 08:51 Жители Новосибирска пожаловались на дымку и запах гари из-за пожаров Запах гари и дымку из-за палов сухой травы зафиксировали в Новосибирске Пресс-служба МЧС

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Этим утром в Новосибирске наблюдаются запах гари и дымка. Жители жалуются на плохую видимость. Явления вызваны палами травы и безветренной сухой погодой, пояснили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, за сутки в регионе зарегистрировали 189 термоточек, в том числе отмечались палы травы в Верх-Туле и Криводановке.

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«Я полагаю, из-за отсутствия ветра над городом установилась небольшая дымка», — отметил собеседник агентства.

А в мэрии Новосибирска пояснили, что задымленность появилась из-за лесных пожаров в Омской и Тюменской областях. Жителей попросили по возможности не открывать окна, не находиться подолгу на улице, использовать маски и респираторы. Это поможет ограничить поступление вредных химических веществ в организм.

Специалисты отдела по мониторингу загрязнений окружающей среды Западно-Сибирского УГМС подтвердили журналистам «посторонний запах в атмосфере» и добавили, что взяли пробы воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ.