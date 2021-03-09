Жители Новороссийска пострадали при пожаре в жилом доме

Жители Новороссийска пострадали при пожаре в жилом многоэтажном доме, который произошел в понедельник, 8 марта, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 19:32. На место прибыли сотрудники Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 19:37, когда первые подразделения прибыли, было установлено, что горит квартира на четвертом этаже», — уточнили в пресс-службе.

Огонь успел распространиться на площади пяти квадратных метров. Спасатели локализовали пламя к 19:38. В 19:42 пожар полностью ликвидировали. В тушении участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

В результате произошедшего пострадали люди. Пока об их состоянии ничего не известно.