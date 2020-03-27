    27 марта 2020, 15:16

    Жители Новороссийска лишились холодной воды из-за аварии

    Ольга Ситникова

    Авария произошла на магистральном водоводе в Новороссийские. Местные жители лишились холодной воды. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Сотрудники пресс-службы МУП «Водоканал-Новороссийск» уточнили, что в час ночи по местному времени уменьшили подачу холодной воды от Троицкого группового водовода.

    В настоящее время повреждение устраняют 20 специалистов и шесть машин. Ожидается, что ремонт закончится к концу текущего дня.

    К вечеру субботы подача воды вернется в штатный режим.

    Пострадавшие жители получат питьевую воду из автоцистерн по заявкам.