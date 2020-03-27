Жители Новороссийска лишились холодной воды из-за аварии

Сотрудники пресс-службы МУП «Водоканал-Новороссийск» уточнили, что в час ночи по местному времени уменьшили подачу холодной воды от Троицкого группового водовода.

В настоящее время повреждение устраняют 20 специалистов и шесть машин. Ожидается, что ремонт закончится к концу текущего дня.

К вечеру субботы подача воды вернется в штатный режим.

Пострадавшие жители получат питьевую воду из автоцистерн по заявкам.