27 марта 2020, 15:16
Жители Новороссийска лишились холодной воды из-за аварии
Авария произошла на магистральном водоводе в Новороссийские. Местные жители лишились холодной воды. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Сотрудники пресс-службы МУП «Водоканал-Новороссийск» уточнили, что в час ночи по местному времени уменьшили подачу холодной воды от Троицкого группового водовода.
В настоящее время повреждение устраняют 20 специалистов и шесть машин. Ожидается, что ремонт закончится к концу текущего дня.
К вечеру субботы подача воды вернется в штатный режим.
Пострадавшие жители получат питьевую воду из автоцистерн по заявкам.