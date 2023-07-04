Эксклюзив 04 июля 2023, 05:51 Жители Новой Москвы сообщили о взрывах «360»: жители Новой Москвы сообщили о взрывах РИА «Новости»

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Жители Новой Москвы услышали несколько взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах

По его данным, один из местных жителей сообщил о том, что слышал звуки, похожие на взрыв. Еще один очевидец сообщил, что видел, как были сбиты два БПЛА. По словам мужчины, он видел и сам момент уничтожения беспилотника и падение его обломков. Разрушений, возгораний и пострадавших, по его словам, нет.

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Людей из близлежащих домов эвакуировали на улицу, указал очевидец. На место приехали оперативные службы. Никаких возгораний не зафиксировано. Информации о пострадавших также не поступало.

Официального подтверждения информации о беспилотниках не было.