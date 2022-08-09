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    09 августа 2022, 15:55

    Жители Новофедоровки сообщили о звуках взрывов в Крыму. Видео с места

    Отдыхающие в Крыму сообщили о взрывах в Сакском районе

    Александр Иванов, Алла Морген

    Жители Новофедоровки и отдыхающие на крымских пляжах сообщили, что услышали громкие звуки взрывов днем 9 августа. На кадрах, попавших в распоряжение «360», видны черные столбы дыма. Все это сопровождается громкими взрывами. От них срабатывают сигнализации автомобилей, водители спешат покинуть оживленные дороги.

    «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

    На территории штаба Черноморского флота в Крыму 31 июля взорвался беспилотник. Пострадали несколько человек, СК России возбудил уголовное дело.