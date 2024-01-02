Происшествия 02 января 2024, 17:44 Жители Нью-Йорка пожаловались на звуки, похожие на взрывы РИА «Новости»: похожие на взрывы звуки испугали жителей Нью-Йорка Kyle Mazza / Global Look Press

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Похожие на взрывы звуки испугали жителей острова Рузвельта в Нью-Йорке. В пожарном управлении города заявили, что получили информацию о «сотрясении здания и взрыве», сообщило РИА «Новости».

Местные СМИ уточнили, что жители почувствовали «три толчка, которые потрясли их дома» около 05:45 по местному времени (13:45 по московскому времени). Очевидцы указывали, что слышали звуки, похожие на взрывы.

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В пожарном управлении Нью-Йорка РИА «Новости» заявили, что получали обращение по поводу случившегося. В ведомство сообщали о взрыве и сотрясении здания. ЧП, по предварительным данным, произошло к югу от моста на острове Рузвельта — по адресу 580 Мэйн-стрит.

На место направили подразделения спасателей. Также в управлении подчеркнули, что причина сообщений о взрывах и сотрясении «не была обнаружена».