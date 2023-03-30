Происшествия 30 марта 2023, 19:00 Жители Нижнего Новгорода спасли бездомную собаку, которая упала в гудрон

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Бездомная собака упала в гудрон в Нижнем Новгороде. На помощь ей пришли волонтеры, которые и приютили животное. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на группу «Сострадание НН» в социальной сети ВКонтакте.

Собаку нашли осенью 2022 года в Московской области. Она на протяжении длительного времени находилась под слоем гудрона, из-за чего ее жизни грозила серьезная опасность. Животное доставили в ветгоспиталь в Нижнем Новгороде, где ветеринары совместно с волонтерами оказывали собаке ежедневный уход.

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Животному дали имя Кашира. В феврале она обрела новых хозяев.

«Каша уже объездила несколько городов, была на Боденском озере на границе с Швейцарией и гуляла по Шварцвальду, и даже ходила в ресторан (в Германии пускают)», — рассказала владелица собаки.