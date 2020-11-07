Жители Нижнего Новгорода сообщили о сильном запахе газа в городе

Житель Нижнего Новгорода пожаловались на запах газа в городе. МЧС сообщили, что получили уже несколько похожих обращений.

«Сообщения от жителей о характерном запахе газа в Канавинском районе, около Волжской набережной, стали поступать на вызов 112 около 09:40 в субботу», — сообщили в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

Пока источник газа не удалось отыскать. На месте работает оперативная группа спасателей, а также две лаборатории — специалистов Роспотребнадзора и управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме того, правительство региона также внимательно следит за ситуацией. Вместе с экстренными службами по адресам жалоб выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов.

Пока специалисты не нашли превышение вредных веществ в воздухе. Похожие жалобы поступали в МЧС Нижнего Новгорода летом — тогда жители также обратили внимание на сильный запах газа в городе.

Сегодня же, 7 ноября, в Нижегородской области полицейские обнаружили более 3,8 тысячи поддельных десятирублевых монет Банка России. Возбуждено уголовное дело.