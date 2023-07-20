Происшествия 20 июля 2023, 18:46 Жители Нижнего Новгорода подкинули коробку с раненым щенком к дверям ветеринарной клиники

Читать 360tv в

Жители Нижнего Новгорода бросили коробку с щенком, у которого было семь переломов, рядом с дверьми ветеринарной клиники. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети медучреждения.

Ситуация произошла ночью 7 июля. Трое парней и две девушки подъехали на Mitsubishi Pajero к клинике и оставили у ее дверей коробку с щенком.

Реклама

На утро медики обнаружили животное и осмотрели его. Оказалось, что у щенка семь переломов. Врачи приложили все силы, чтобы сохранить его жизнь. Сейчас состояние собаки оценивают как стабильное.

«Подкинутые животные плохо выживают. Есть круглосуточные клиники, где щенку могли оказать помощь, но эти „люди“ выбрали оставить его ночью умирать на улице», — отметили в ведомстве.