Жители нескольких районов Москвы услышали сирену. Ее включили случайно

В нескольких районах столицы прозвучали сигналы экстренного оповещения. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

По данным издания, сирену включили внепланово. Авторы Telegram-канала отметили, что сигналы выключили только через 20 минут.

Подобное звуковое оповещение обычно используют для информирования об опасности или просто для проверки. По данным издания, 30 июля, сирену включили случайно. Остановить работу сигнализации удалось только с помощью сотрудников МЧС.

Ранее на официальном сайте Мэра Москвы Сергея Собянина сообщали, что плановую проверку готовности систем оповещения проведут 20 июля. Однако в этот день жители столичного региона так и не услышали сирену.

«Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера», — сообщали тогда на сайте Мэра Москвы.