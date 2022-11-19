Эксклюзив 19 ноября 2022, 19:27 Жители Мурина сняли на видео зарево в небе после пожара на газопроводе Очевидцы сняли на видео зарево в небе после пожара на газопроводе под Петербургом

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После п ожара на газопроводе в Ленинградской области в небе над Мурино наблюдается странное зарево. Очевидцы прислали «360» фото и видео, на которых посреди темного неба виднеется оранжевое пятно.

Пожар продолжают тушить, в воздухе все еще ощущается запах гари, отметили местные жители.

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Взрыв прозвучал днем 19 ноября. Появилась информация о том, что могло случиться ЧП на газопроводе. В правительстве области уточнили, что произошло возгорание на газозаправочной станции в районе Всеволожска. В воздухе пахло газом.

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На месте продолжают работать экстренные службы. С огнем борются две бригады спасателей.

По данным МЧС России, причиной случившегося могла стать разгерметизация газопровода. Данных о пострадавших нет, угроза жителям отсутствует. Также нет угрозы, что пожар перекинется на жилые дома, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всеволожскую ТЭЦ перевели на мазут, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла. Давление на магистральном газопроводе снизили.