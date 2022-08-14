Жители Москвы обнаружили в лифте гранату

Жители дома 24, корпус 2, на Ключевской улице в Москве обнаружили гранату в лифте. По информации источника «360», кольцо в боеприпасе было. На место выехали правоохранители.

Жители дома собрались воспользоваться лифтом. Двери открылись — на полу лежал предмет с кольцом, похожий на гранату. На место выезжали сотрудники МЧС. После осмотра места происшествия выяснилось, что переполох возник из-за чьей-то шутки — граната оказалась муляжом.

Источник фото: телеканал «360»

В конце июля в гаражах под Сергиевым Посадом обнаружили находку посерьезнее. В гаражном боксе ГСК «Восточный» нашли гранату РДГ-5 с оторванной чекой. На место тотчас прибыли представители экстренных служб. Место происшествия оцепили.

На днях сообщение о нахождении гранаты поступило киргизским правоохранителям. Они прибыли к торговому центру «Азия Молл» в столице республики. Посетителей и сотрудников ТЦ на время проверки эвакуировали. В ходе проверки саперы обнаружили гранату в одном из припаркованных рядом автомобилей. Силовики разбираются во всех обстоятельствах случившегося.