Эксклюзив 23 августа 2023, 02:57 Жители Москвы и Подмосковья услышали звуки взрывов Источник «360»: жители Москвы и Подмосковья сообщили о нескольких взрывах РИА «Новости»

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Жители нескольких районов Москвы и Подмосковья сообщили, что слышали звуки взрывов. В Химках прозвучало три взрыва, сообщил источник «360».

«Три мощных взрыва, люди даже на улицу стали выходить. Окна вибрируют в квартире, открытое окно шарахнуло в стену. <…> Во всех машинах сработала сигнализация на районе», — рассказал собеседник.

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Также известно, что взрывы услышали в районе Алтуфьево, отзвуки взрывов слышали жители Красногорска. Сообщают о взрывах в районе Москва-Сити и в центре столицы. Очевидцы также предположили, что звук шел со стороны парка «Зарядье» или Фрунзенской набережной.

«С балкона показалось, что в Сити горит, но рассмотрел в бинокль — это подсветка мигает, а видимых разрушений нет. Звук был очень сильный, такой бывает при уничтожении БПЛА в воздухе», — сообщил «360» очевидец.

Telegram-канал Mash написал о режиме «Ковер» в столичных аэропортах. Его вводят при обнаружении в небе неизвестных объектов, запрещены вылеты и прилеты самолетов. По предварительной информации, сработала система ПВО по беспилотникам.