Происшествия 18 августа 2023, 04:01 Жители Москвы и Подмосковья услышали похожие на взрывы звуки — СМИ 112: похожие на взрывы звуки услышали в Москве и Подмосковье Unsplash

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Похожие на взрывы звуки раздались в Москве и Московской области. Об этом написал Telegram-канал 112.

Жители столицы и области стали сообщать о громких звуках, похожих на взрывы. Предварительно, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Официально эту информацию пока не подтвердили. Звуки слышали в разных районах города и области.

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Вечером в четверг, 17 августа, Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области. Дрон поразили силы противовоздушной обороны. В результате атаки никто не пострадал. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, БПЛА уничтожили над селом Никольское Шебекинского городского округа.