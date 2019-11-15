Появились кадры последствий пожара в доме на западе Москвы

На месте пожара, произошедшего в жилом доме на западе Москвы, продолжают работать несколько нарядов пожарных бригад. Обследование девятиэтажного дома только закончилось. Об этом сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

Сейчас к работе приступили специалисты следственного управления. Устанавливаются причины произошедшего.

Телеканал «360»

Во время возгорания произошел мощный взрыв, после которого часть перекрытий была разрушена. Но общей конструкции дома, по словам специалистов, урон нанесен не был. Предположительно взорвался баллон, который находился на балконе. Но рассматриваются и другие версии.

Пожар вспыхнул на балконах трех этажей жилого дома на западе Москвы Подробнее

Дом был газифицирован. Его экстренно пришлось отключить от газоснабжения. В результате пожара пострадали три человека. Это жильцы квартиры, в которой произошел пожар.

Пострадавшая женщина Мария с восьмого этажа рассказала, что ее разбудил громкий хлопок. Она перепугалась. Начала быстро собирать вещи. А когда зашла на кухню, увидела, что окна все выбиты взрывной волной. Квартира женщины находилась в непосредственной близости от эпицентра взрыва.

«Ощущение было такое, как-будто в комнате петарду взорвали. […] Я в подъезд выглянула посмотреть, а там вереница людей с вещами, говорят „выходи давай, дом взорвался“. Страшно безумно, у меня дети», — рассказала «360» жительница соседнего подъезда Анастасия.

Другой жилец дома рассказал, что до сих пор не может понять, что произошло. Его разбудили громкие крики и просьба об экстренной эвакуации. Он с трудом вышел на улицу, весь дом был обесточен.

Как сообщили представители газовой службы, причиной взрыва не было газовое оборудование.

Огонь разгорелся на балконах жилого дома на западе Москвы. Пожар произошел в квартирах на пятом, шестом и седьмом этажах.