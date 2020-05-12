Жители многоэтажки в Новороссийске вызвали спасателей из-за трупного запаха в соседней квартире

По данным издания, прибыв на вызов, спасатели вскрыли квартиру и обнаружили там спящего мужчину. Оказалось, что пару дней назад он вернулся с рыбалки с уловом и заснул.

«Улов весь пропал, оттуда и запах. Мужики, завязывайте так ходить на рыбалку», — написал на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.