12 мая 2020, 16:58
Жители многоэтажки в Новороссийске вызвали спасателей из-за трупного запаха в соседней квартире
Накануне в Новороссийске жители одной из многоэтажек на Анапском шоссе вызвали спасателей. Люди почувствовали трупный запах из соседней квартиры. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По данным издания, прибыв на вызов, спасатели вскрыли квартиру и обнаружили там спящего мужчину. Оказалось, что пару дней назад он вернулся с рыбалки с уловом и заснул.
«Улов весь пропал, оттуда и запах. Мужики, завязывайте так ходить на рыбалку», — написал на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.