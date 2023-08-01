Происшествия 01 августа 2023, 16:45 Жители многоэтажки в Алма-Ате выпрыгивали из окон во время пожара МЧС Казахстана: в 16-этажном жилом доме Алма-Аты вспыхнул сильный пожар РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Алма-Ате в 16-этажном жилом доме в микрорайоне Аккент произошел пожар. Спасатели начали эвакуацию людей с верхних этажей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Казахстану.

В министерстве указали, что в доме случилось возгорание электрических кабелей в лифтовой шахте на пятом и шестом этажах.

Реклама

«С верхлежащих этажей проводится эвакуация и спасение людей», — уточнили в сообщении.

Спасатели смогли эвакуировать более 250 человек по лестничному маршу. Еще 40 жителей многоэтажки спасли с помощью трехколенной лестницы и трех автолестниц.

По информации МЧС, в 18:46 (15:46 по московскому времени) пожар ликвидировали. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

В Сети уже появились первые ролики с места происшествия. На кадрах люди выпрыгивали прямо из окон, скидывали детей на растянутые внизу простыни и матрацы.

«Как будто много людей еще не вышло, но дым еще идет», — сказал на одном из видео очевидец.