Происшествия 06 апреля 2023, 04:22 Жители Мелитополя слышали не менее трех взрывов — Рогов Член ВГА Рогов: в Мелитополе ночью прозвучало не менее трех взрывов РИА «Новости»

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Ночью в Мелитополе в Запорожской области прозвучало не менее трех взрывов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. По предварительным данным, отработала система противовоздушной обороны.

«Около 02:02 в разных частях мирного спящего города были слышны несколько (не менее трех) взрывов. По предварительной информации отработало ПВО», — написал политик.

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Рогов призвал сохранять спокойствие и обещал сообщить подробности позже.

Ранее о взрывах в Мелитополе сообщила администрация города.

Украина усиливает террористическую активность в новых регионах России, в этом ей помогают США и их союзники, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима. Спецслужбы Украины используют информационные методы психологического давления, чтобы запугать местное население, отметил Патрушев.