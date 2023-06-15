Происшествия 15 июня 2023, 02:55 Жители Луганска услышали звук взрыва В Луганске раздался похожий на взрыв звук РИА «Новости»

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Звук, похожий на взрыв, услышали жители Луганска. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Где именно случился взрыв, пока не сообщается. При этом жители города иногда слышат похожие звуки, когда военные самолеты преодолевают звуковой барьер.

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Днем 13 июня в Луганске прозвучали взрывы. Громкие звуки прогремели примерно в 15:58 по московскому времени, после чего над регионом поднялись клубы густого дыма. Фото с места событий быстро распространилось по Сети.

В тот же день СМИ сообщили о работе российских систем ПВО над столицей Луганской Народной Республики и о прилете в асфальтовый завод неподалеку от авторынка. По предварительной информации, в результате атаки ВСУ были пострадавшие. Происшествие расценили как террористический акт со стороны националистов киевского режима, направленный против мирного населения.