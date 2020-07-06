Жители Липецка остались без света и горячей воды

Во время грозы деревья повредили линии электропередач. Без света остались жилые дома и социальные объекты. Школу № 9, где должен пройти экзамен по ЕГЭ, подключают к резервному питанию.

Прекратилась подача горячей воды в шесть многоэтажных домов. Удар молнии повредил работу котельной.

Ремонтные работы по восстановлению коммуникаций планируют закончить к концу дня.