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    06 июля 2020, 11:02

    Жители Липецка остались без света и горячей воды

    Алена Кудырко

    Липецкая городская энергетическая компания сообщила об аварийной ситуации в городе. Из-за непогоды более 30 тысяч жителей остались без электричества. Подробности рассказала «Газета.ru».

    Во время грозы деревья повредили линии электропередач. Без света остались жилые дома и социальные объекты. Школу № 9, где должен пройти экзамен по ЕГЭ, подключают к резервному питанию.

    Прекратилась подача горячей воды в шесть многоэтажных домов. Удар молнии повредил работу котельной.

    Ремонтные работы по восстановлению коммуникаций планируют закончить к концу дня.