Жители Ленобласти поймали сбежавшего от блогера медвежонка
Жители деревни Рыжики в Ленинградской области стали встречать на улицах гуляющего медвежонка. Оказалось, что животное временно приютила блогер Екатерина Пятыжкина, живущая по соседству, сообщил сайт «Петербургский дневник».
Постоянно Екатерина содержит двух рысей и пуму. Но далеко не все местные жители оказались в курсе такого соседства. Некоторые соседи выразили обеспокоенность, есть ли у девушки разрешение на содержание хищников.
Как сообщил портал «Дни.ру», местный житель решил отловить зверя, чтобы успокоить соседей. По его мнению, далеко от людей медвежонок не уйдет в силу возраста и неумения самостоятельно искать пищу.