Жители Ленобласти поймали сбежавшего от блогера медвежонка

Постоянно Екатерина содержит двух рысей и пуму. Но далеко не все местные жители оказались в курсе такого соседства. Некоторые соседи выразили обеспокоенность, есть ли у девушки разрешение на содержание хищников.

Как сообщил портал «Дни.ру», местный житель решил отловить зверя, чтобы успокоить соседей. По его мнению, далеко от людей медвежонок не уйдет в силу возраста и неумения самостоятельно искать пищу.