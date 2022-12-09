Происшествия 09 декабря 2022, 20:46 Жители квартиры на северо-востоке Москвы заперлись и открыли газ Источник «360»: неадекватная москвичка заперлась в квартире и открыла газ Unsplash

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Жители одной из квартир на северо-востоке столицы оставили включенным газ. На место прибыли спасатели для вскрытия двери. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, квартира находится в жилом доме на улице Бориса Галушкина. Жильцы почувствовали запах газа и обратились за помощью.

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Приехавшие по адресу специалисты «Мосгаза» с помощью спецоборудования выявили, что кто-то открыл газовые конфорки. В квартире горел свет, но дверь никто не открывал.

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Спасатели с помощью лестницы поднялись к окну квартиры со стороны улицы и увидели, что на кухне горят все конфорки. Хозяйка, по предварительным данным, находится в неадекватном состоянии.

На место вызвали полицейских. В их присутствии спасатели вскроют квартиру. Пока они пытаются пробраться внутрь через оконный проем.

Все обстоятельства случившегося уточняются.