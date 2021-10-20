Жители Кузбасса убили пенсионерку

Двое жителей Прокопьевска попытались ограбить пенсионеров, однако преступление закончилось убийством. Об этом сообщил «Царьград».

34- и 36-летний мужчины в состоянии алкогольного опьянения прокрались в дом к жителям города, избили пенсионерку, отняли у нее мешок сахара и покинули место происшествия. В результате женщина скончалась от полученных травм. Ее 68-летний супруг также был избит, однако ему удалось выжить.

«От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Утром пенсионеров обнаружила соседка, вызвала „скорую помощь“ и сотрудников правоохранительных органов. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали», — рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Подозреваемых удалось задержать. Однако вину мужчины признавать оказались.