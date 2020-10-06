Отмечается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, они громко ругались, матерились в адрес других пассажиров и членов экипажа. В ответ на просьбы перестать вести себя таким образом жители Кузбаса вели себя агрессивно, пишет «Царьград».

Прибывшие на место полицейские составили в отношении нарушителей протоколы. Им грозит арест на 15 суток.