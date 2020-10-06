06 октября 2020, 17:49
Жители Кузбаса устроили дебош на авиарейсе «Хабаровск — Новосибирск»
Два жителя Кемеровской области 37 и 38 лет устроили дебош в самолете, который направлялся из Хабаровска в Новосибирск, сообщил ТАСС Сибирь.
Отмечается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, они громко ругались, матерились в адрес других пассажиров и членов экипажа. В ответ на просьбы перестать вести себя таким образом жители Кузбаса вели себя агрессивно, пишет «Царьград».
Прибывшие на место полицейские составили в отношении нарушителей протоколы. Им грозит арест на 15 суток.