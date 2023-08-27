27 августа 2023, 05:58
Жители Курска заявили о громких взрывах над городом
«Shot»: жители Курска заявили о громких взрывах над городом
Жители Курска заявили о громких взрывах в небе. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.
В публикации сказано, что по предварительной информации, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Подписчики канала сообщили о нескольких хлопках, у некоторых машин на улице сработала сигнализация. При этом авторы поста отметили, что официальных данных пока не поступало.
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Еще 25 августа украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области. В результате происшествия пострадал жилой дом в деревне Старая Николаевка. Ремонтники приступили к его восстановлению.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о гибели мужчины, попавшего под обстрел ВСУ в деревне Елизаветовка в Курской области. Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.
Взрывы
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