Жители Курганской области показали бушующие в регионе лесные пожары

Курганская область занимает первое место по площади распространения лесных пожаров. По данным на вторник, 10 мая, огонь распространился на 2510 гектарах. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео с сильным задымлением и бушующем огнем.

На кадрах видно, что поднимающийся от лесных пожаров дым практически полностью закрыл небо. При поездке ночью через поле видны всполохи огня, который распространяется по все большей территории.

Власти Курганской области в связи со сложной обстановкой ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе правительства отметили, что сейчас важно не допустить перехода пламени на населенные пункты.

К тушению огня привлекли 1400 спасателей и более 200 единиц техники. Использовать авиацию специалисты не могут из-за сильных порывов ветра, которые только сильнее раздувают пламя.

Наблюдением за тем, чтобы жители не разводили костры и не устраивали пал травы, заняты более 700 патрулей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить закон о показателях по сокращению площадей лесных массивов, охваченных огнем. В документе пропишут нормы для каждого региона и в целом по стране. Российский лидер подчеркнул, что борьбу с лесными пожарами уже начали различные регионы. При этом в ряде случаев огонь переходит на жилые дома, что приводит к жертвам среди населения и серьезному ущербу.