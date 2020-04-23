Жители Кургана вынуждены жить под протекающей крышей во время самоизоляции

У жителей дома по Зеленой, 6 (первый подъезд), протекает крыша.

«Каждый раз, когда шел дождь, неважно какой силы, мою квартиру неоднократно затопляло», — рассказал житель верхнего этажа Владимир Ерошкин.

По словам мужчины, первый «потоп» он обнаружил 21 марта на лестничной клетке, следы подтеков есть и у электрощита. Капитальный ремонт дома запланирован на 2035–2037 годы.

Помимо протекающей крыши есть и другие проблемы.

«У нас угол скоро обвалится. Административно-техническая инспекция признала, что он в аварийном состоянии», — сообщила старшая по дому Елена Князева.

Администрация обещала исправить эту проблему в этом году, но заявила, что не хватает средств.