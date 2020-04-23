23 апреля 2020, 16:19
Жители Кургана вынуждены жить под протекающей крышей во время самоизоляции
Курганцы живут в доме с протекающей крышей во время режима самоизоляции. Их квартиры затапливает. Жильцы написали письмо на сайт «Обратись», рассказав о проблеме. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
У жителей дома по Зеленой, 6 (первый подъезд), протекает крыша.
«Каждый раз, когда шел дождь, неважно какой силы, мою квартиру неоднократно затопляло», — рассказал житель верхнего этажа Владимир Ерошкин.
По словам мужчины, первый «потоп» он обнаружил 21 марта на лестничной клетке, следы подтеков есть и у электрощита. Капитальный ремонт дома запланирован на 2035–2037 годы.
Помимо протекающей крыши есть и другие проблемы.
«У нас угол скоро обвалится. Административно-техническая инспекция признала, что он в аварийном состоянии», — сообщила старшая по дому Елена Князева.
Администрация обещала исправить эту проблему в этом году, но заявила, что не хватает средств.