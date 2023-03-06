Происшествия 06 марта 2023, 18:45 Жители Кубани назвали фейками известия об угрозе «ракетного удара» РИА «Новости»

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Поступавшие жителям Кубани сообщения в соцсетях и мессенджерах об угрозе ракетного удара оказались ложью. Об этом сообщили сотрудники оперативного штаба Краснодарского края. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного удара. Это — фейк», — сказали они.

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Также в ведомстве призвали жителей проверять достоверность информации. Для этого сотрудники оперштаба Кубани призвали использовать официальные ресурсы местных органов власти.

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Таким образом в ведомстве отреагировали на недавнюю хакерскую атаку на серверы некоторых коммерческих радиостанций. В результате инцидента в эфире этих СМИ появилось сообщение о якобы появившейся угрозе ракетного удара.

Одним из таких регионов стал Крым. Там в эфире пары радиостанций появилось сообщение от лица главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в эфире этих радиостанций вместо запланированных программ.