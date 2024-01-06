Происшествия 06 января 2024, 00:57 Жители Крыма услышали звуки взрывов Shot: в Крыму над Сакским районом сработала система ПВО РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала над Сакским районом Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов в небе над городом Саки, в районе аэродрома. Официальной информации о происшествии не поступало.

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По данным Минобороны, российская система противовоздушной обороны ликвидировала 37 дронов ВСУ. Из них 36 сбили в небе над Крымом и один — над Кубанью. До этого система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник в акватории Черного моря.

Российские военные также пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области. Они перехватили девять ракет «Точка-У» и «Ольха».