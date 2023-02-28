Происшествия 28 февраля 2023, 09:50 Жители Красноперекопска остались без воды из-за коммунальной аварии в Крыму Власти Крыма заявили, что жители Красноперекопска остались без воды из-за аварии РИА «Новости»

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Город Красноперекопск остался без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в соцсетях представители ГУП РК «Вода Крыма».

Ремонтные бригады уже приступили к работам на месте повреждения магистрального водопровода диаметром 600 миллиметров.

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«Будет заменен аварийный участок трубопровода. Работы планируем завершить ориентировочно к 23:00. Восстановление водоснабжения ожидаем завтра к шести утра», — уточнили в ГУП РК «Вода Крыма».

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Водоснабжение ограничили в Красноперекопске, а также селах Почетном, Пятихатка, Совхозном и Таврическом. Коммунальные службы организовали подвоз питьевой воды.

В региональном управлении информационной политики Мининформа сообщили «Коммерсанту», что в Красноперекопске живут около 25 тысяч человек.

Утром во вторник более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии. Занятия в школах отменили и закрыли детские сады.