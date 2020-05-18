Жители Красноярска спасли тонувшую в Енисее девочку

По информации «Газеты.ru», инцидент произошел 17 мая в Свердловском районе города.

«По предварительным данным, девочка с подругой гуляла по берегу Енисея и полезла в воду», — уточнили в полиции.

Проходившие мимо молодые люди достали девочку из воды и 15 минут приводили ее в чувство. Они сделали потерпевшей искусственное дыхание, массаж грудной клетки, а также вызвали полицию. Позже девочку передали медицинским работникам.