18 мая 2020, 15:06
Жители Красноярска спасли тонувшую в Енисее девочку
Юная жительница Красноярска начала тонуть в Енисее во время прогулки с подругой. Три молодых человека спасли пострадавшую. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую полицию.
По информации «Газеты.ru», инцидент произошел 17 мая в Свердловском районе города.
«По предварительным данным, девочка с подругой гуляла по берегу Енисея и полезла в воду», — уточнили в полиции.
Проходившие мимо молодые люди достали девочку из воды и 15 минут приводили ее в чувство. Они сделали потерпевшей искусственное дыхание, массаж грудной клетки, а также вызвали полицию. Позже девочку передали медицинским работникам.