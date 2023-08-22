Происшествия 22 августа 2023, 02:51 Жители Красногорска и Москвы сообщили о звуках взрывов — СМИ RT: жители Красногорска и Строгино сообщили о звуках взрывов от работы ПВО РИА «Новости»

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Жители Красногорска сообщили о звуке мощного взрыва. Об этом написал телеканал RT в Telegram-канале.

Взрывы слышали в микрорайоне Павшинская пойма. Предположительно, сработала система ПВО.

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Также взрывы были слышны в московском районе Строгино. Во Внуково и Домодедово объявлен режим «Ковер», часть рейсов задерживаются на прилет и вылет, сообщил Telegram-канал Baza. Часть самолетов направили в аэропорт Шереметьево.

По предварительной информации, на Москву совершили атаку беспилотниками. Система противовоздушной обороны сбила дроны на западе столицы. Официально эти данные пока не подтвердили.

Из-за атаки беспилотников на Москву 21 августа около 50 самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах. 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса перенаправили на запасные аэродромы Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.