Происшествия 17 марта 2024, 03:33 Жители Краснодарского края услышали взрывы Baza: жители Славянска-на-Кубани услышали взрывы Unsplash

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Звуки взрывов раздались в городе Славянск-на-Кубани на юге Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, не исключается версия атаки беспилотников. На одном из местных заводов произошел пожар.

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Согласно неподтвержденной информации, пострадал один работник завода. На месте работают сотрудники скорой помощи и оперативные службы. Официального комментария пока не поступало.

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