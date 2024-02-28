28 февраля 2024, 16:47
Жители Краснодара услышали похожий на взрыв звук
Власти Краснодара объяснили похожий на звук взрыв пролетом самолета над городом
Жители нескольких районов Краснодара услышали громкий звук. Его причиной стало преодоление самолетом звукового барьера. Об этом сообщили в Telegram-канале муниципального центра управления города.
В ведомстве добавили, что информации о взрывах и разрушениях в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Горожан призвали доверять только официальным источникам информации.
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Накануне жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов Краснодара сообщили о похожих на взрывы звуках в районе аэропорта. В МЦУ пояснили, что в небе никаких воздушных объектов не обнаружили.
В начале января в Новороссийске прогремел взрыв, от которого затряслись окна. Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны.
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