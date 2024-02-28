Происшествия 28 февраля 2024, 16:47 Жители Краснодара услышали похожий на взрыв звук Власти Краснодара объяснили похожий на звук взрыв пролетом самолета над городом РИА «Новости»

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Жители нескольких районов Краснодара услышали громкий звук. Его причиной стало преодоление самолетом звукового барьера. Об этом сообщили в Telegram-канале муниципального центра управления города.

В ведомстве добавили, что информации о взрывах и разрушениях в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Горожан призвали доверять только официальным источникам информации.

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Накануне жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов Краснодара сообщили о похожих на взрывы звуках в районе аэропорта. В МЦУ пояснили, что в небе никаких воздушных объектов не обнаружили.

В начале января в Новороссийске прогремел взрыв, от которого затряслись окна. Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны.