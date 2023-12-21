Происшествия 21 декабря 2023, 01:15 Жители Краснодара сообщили о взрывах над городом Shot: два взрыва прогремели над центром Краснодара

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Жители Краснодара услышали громкие взрывы в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Звуки слышали жители центральной части города. Официально информации о происшествии пока нет», — уточнил канал.

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Ранее жители Наро-Фоминска сообщили о громком взрыве и запахе гари. По неподтвержденным данным, причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник в районе Краснопресненского пруда. По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Днем ранее власти Краснодара прокомментировали историю с громким взрывом, который услышали жители краевой столицы. По их данным, это произошло после полета самолета в этом районе, который преодолел звуковой барьер.