Жители Котельников спасли кошку и собаку во время пожара в жилом доме

Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Котельниках. В это время дома находилась только девочка и ее домашние животные — собака и кот.

Девочка выглянула в окно, чтобы позвать на помощь. С собой она взяла домашних питомцев. Под окнами квартиры соседи растянули одеяло, на которое девочка сбросила напуганных животных. Местные жители также были готовы спасти и девочку, но к этому моменту во двор приехали пожарные. Они потушили возгорание.

В социальных сетях появились кадры спасения домашних животных.

В результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание, отметил сайт телеканала «Звезда».

Сильный пожар вспыхнул в административном здании на Южнопортовой улице в московском районе Текстильщики поздно вечером, 16 апреля. По предварительным данным, загорелась электрическая проводка, что затрудняет начало тушение пламени. Источник «360» в экстренных службах уточнил, что из здания начали эвакуировать людей.