Жители Копейска украли алкоголь из сгоревшего магазина

11 октября в сетевом магазине на Коммунистическом проспекте Копейска случился пожар. Алкомагазин решил выбросить пострадавший товар в мусорные контейнеры. Выброшенный алкоголь заинтересовал горожан, и они решили присвоить его.

В группе «Копейск [В]Теме» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись инцидента.