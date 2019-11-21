Жители Копейска украли алкоголь из сгоревшего магазина
Жители Копейска в Челябинской области забрали товар из мусорных контейнеров пострадавшего в пожаре магазина популярной алкогольной сети, сообщил сайт Ura.ru.
11 октября в сетевом магазине на Коммунистическом проспекте Копейска случился пожар. Алкомагазин решил выбросить пострадавший товар в мусорные контейнеры. Выброшенный алкоголь заинтересовал горожан, и они решили присвоить его.
В группе «Копейск [В]Теме» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись инцидента.