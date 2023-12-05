Происшествия 05 декабря 2023, 04:02 Жители Керчи услышали звуки взрывов Shot: взрывы раздались в небе над Керчью РИА «Новости»

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Серия взрывов погремела в небе над Керчью. Об этом сообщили Telegram-канал Shot очевидцы.

«Местные жители утверждают, что слышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково. Также сообщается о временной приостановке проезда по Крымскому мосту», — сказано в сообщении.

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Официальная информация пока отсутствует.

Ранее массированному обстрелу подверглись приграничные районы Белгородской области, по которым боевики ВСУ выпустили 80 боеприпасов 2 декабря. Они также сбросили с беспилотников три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два дня назад жители Краснодара сообщили о звуках взрывов в микрорайонах Юбилейный и Фестивальный, а также в Прикубанском округе. В города работала система противовоздушной обороны. По словам очевидцев, они заметили яркие вспышки в небе.