Жители Казани прыгнули в реку в качестве протеста против ее засыпки

Жители Казани выступили с протестом против засыпки реки Казанки. Чтобы воспрепятствовать движению барж с песком, две женщины прыгнули в реку. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на портал 116.ру.

Дискуссия по вопросам засыпки Казанки будет продолжаться до 27 мая. Несмотря на то, что решение по данному делу еще не приняли, на реке начали замечать баржи с песком. Жители города прыгнули в воду и попытались преградить путь суднам. После этого они вызвали сотрудников полиции, однако те ответили, что у барж есть все разрешения на проведение работ.