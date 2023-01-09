Эксклюзив 09 января 2023, 17:13 Жители Катарайки отправились на помощь находившимся на борту упавшего Ан-2 Глава Юшарского поселения Усачев: жители Катарайки сами отправились к месту посадки Ан-2

Читать 360tv в

Жители Катарайки сами направились на помощь людям, пострадавшим при жесткой посадке Ан-2. Об этом в беседе с «360» рассказал представитель главы Юшарского поселения Якова Усачева.

«Местные жители поехали помогать. Быстро собрались и поехали», — поделился он.

Реклама

Также собеседник «360» сказал, что к месту посадки направились и сотрудники экстренных служб. По его словам, в регионе сейчас нет сильных морозов.

Реклама

«На улице примерно -10… -15 градусов», — сообщил он.

Сам глава поселения также поехал к месту происшествия.

Ранее житель Катарайки предположил, что самолет пошел на посадку из-за тумана. В МЧС эту версию пока не подтвердили.

По предварительной информации, Ан-2 совершил жесткую посадку в 10-15 километрах от Катарайки. В результате маневра погибли пилот и пассажир, еще четверо человек получили травмы. Их состояние пока неизвестно.