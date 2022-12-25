Происшествия 25 декабря 2022, 07:41 Жители Камчатки ощутили землетрясение Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Камчатки РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на востоке Камчатки. Об этом сообщили в камчатском управлении МЧС.

Подземный толчок произошел в 14:17 (5:17 по московскому времени) на востоке от вулкана Ключевская сопка, на глубине 103 километра.

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«Эпицентр землетрясения находился в горной местности Усть-Камчатского муниципального района, в 36 километрах юго-восточнее поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района», — уточнили в ведомстве.

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По данным МЧС, в отдельных районах поселка ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Спасатели осмотрели учреждения образования, объекты энергетики, тепло- и водоснабжения в зоне землетрясение. Они не обнаружили повреждений.

В экстренных службах отметили, что объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

В начале декабря землетрясение произошло в Дагестане. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 5,5.