Жители Камчатки ощутили сильное землетрясение

У берегов Камчатки днем 1 января произошло землетрясение магнитудой 5,6. В МЧС сообщили, что угрозы цунами нет.

Как сообщили в камчатском управлении МЧС, толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах силой до трех баллов.

«В настоящее время оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок. По информации, которая приходит от оперативных групп, разрушений, погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Магнитуда землетрясения составила 5,6. Эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Землетрясение произошло на глубине 40 километров. По словам пользователей соцсетей, в момент подземных толчков в их квартирах тряслась посуда.

Некоторые отмечают, что на Камчатке не в первый раз 1 января происходят землетрясения.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Это уже второе землетрясение у берегов Камчатки за последние два дня. Как сообщала Газета.ru, 31 декабря на востоке Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.