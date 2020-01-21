Жители Калуги пожаловались на волков в центре города

Пресс-служба регионального главка МЧС в беседе с изданием «Подъем» подтвердила сообщения местных жителей о разгуливающих по улицам животных, похожих на волков. Там отметили, что всего было три вызова и территориально все люди находились недалеко друг от друга.

«Сообщения были переданы в охотхозяйства, в полицию, в центр реабилитации диких животных „Феникс“ и в ЕДДС Калуги. Охотхозяйства патрулировали район, и на момент 9:00 животных в этих местах обнаружили», — сообщили в ведомстве.

Представитель регионального Минсельхоза Сергей Фурсов заявил, что на улицах Калуги гуляли не волки, а волкособачьи гибриды. Животных содержали в частном секторе, но они выбрались на улицу. Владельца хищников сейчас ищут.