facebook_pixel
    13 июля 2020, 09:36

    Жители Южно-Сахалинска простились с убитой восьмилетней Викой

    Ксения Басырова

    Сегодня утром на Сахалине простились с восьмилетней Викой, которую искали четыре дня. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

    Почтить память Вики прибыли жители района Ново-Александровск вместе с детьми, сотрудники уголовного розыска и прокуратуры.

    «Эта история потрясла всех», — поделились они.

    Соболезнования семье погибшей выразили глава области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Также они сообщили, что матери Вики оказали материальную и организационную помощь в проведении похорон.

    Вика пропала 6 июля в Южно-Сахалинске после ссоры с мамой и соседом. Тело погибшей нашли 10 июля в лесу в районе села Пятиречье Холмского района острова. В поисках участвовало порядка 500 волонтеров.

    По подозрению в убийстве арестовали семейную пару, которая 6 июля предложила подвезти Вику до соседнего города. В машине мужчина напал на девочку, изнасиловал и задушил ее. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании и действиях сексуального характера, его жену — в похищении человека.

    Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.