Жители Южно-Сахалинска простились с убитой восьмилетней Викой

Почтить память Вики прибыли жители района Ново-Александровск вместе с детьми, сотрудники уголовного розыска и прокуратуры.

«Эта история потрясла всех», — поделились они.

Соболезнования семье погибшей выразили глава области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Также они сообщили, что матери Вики оказали материальную и организационную помощь в проведении похорон.

Вика пропала 6 июля в Южно-Сахалинске после ссоры с мамой и соседом. Тело погибшей нашли 10 июля в лесу в районе села Пятиречье Холмского района острова. В поисках участвовало порядка 500 волонтеров.

По подозрению в убийстве арестовали семейную пару, которая 6 июля предложила подвезти Вику до соседнего города. В машине мужчина напал на девочку, изнасиловал и задушил ее. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании и действиях сексуального характера, его жену — в похищении человека.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.