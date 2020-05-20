Жители ЯНАО подали иск на садик, в котором их дети заразились сальмонеллезом

По его словам, «самая большая сумма у одного из истцов — более двух миллионов рублей». Все дети перенесли заболевание по-разному: некоторым пришлось пробыть на больничном целых полгода.

Известно, что за день до заболевания детей в саду кормили курицей, которая пролежала на птицефабрике почти полгода. Компанию, отвечающую за поставки продуктов в учреждение оштрафовали на 300 тысяч рублей.