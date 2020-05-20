20 мая 2020, 16:44
Жители ЯНАО подали иск на садик, в котором их дети заразились сальмонеллезом
Жители Ноябрьска в ЯНАО подали в суд на детский сад «Синеглазка», в котором дети массово заболели сальмонеллезом. Родители требуют компенсацию в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на адвоката Дениса Виттенберга.
По его словам, «самая большая сумма у одного из истцов — более двух миллионов рублей». Все дети перенесли заболевание по-разному: некоторым пришлось пробыть на больничном целых полгода.
Известно, что за день до заболевания детей в саду кормили курицей, которая пролежала на птицефабрике почти полгода. Компанию, отвечающую за поставки продуктов в учреждение оштрафовали на 300 тысяч рублей.