Жители якутского села начали спасаться на лодках от лесного пожара

Лесные пожары охватили территорию Якутии. Из-за подступающего огня жители села Сватай были вынуждены уплывать на лодках. Один из них опубликовал кадры эвакуации.

Ролик появился в группе CrimYakutia.ru во «ВКонтакте». Местные жители сразу на нескольких лодках уплывают от сильного пожара. От охваченных огнем деревьев идет ярко-оранжевое зарево.

Сильный лесной пожар полыхает в Среднеколымском районе Якутии уже не первый день. Из-за ветра огонь перекинулся через реку Алазею, подошел к дизельной электростанции и селу Сватай.

«Люди тушат пожар практически голыми руками. Сил и средств не хватает, настроение паническое. В эти минуты из поселка начали эвакуировать детей и пожилых людей», — рассказала 5 августа News.Ykt.Ru местная жительница Марта Сергеева.

Для тушения пожара 7 августа из села Алеко-Кюель направят аэромобильную группу МЧС. Всего на территории Якутии насчитывается 122 природных пожара. Их общая площадь составляет более 257 тысяч гектаров.

«За сутки площадь пожаров увеличилась на 621 гектар за счет обнаружения новых очагов в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Среднеколымского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 84 очага природных пожаров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха.

Спасатели предупреждают, что есть вероятность задымления 22 населенных пунктов. Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами.