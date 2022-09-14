Жители Якутии подстрелили рыбака во время охоты | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 12:48 Поделиться Telegram

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Viber Жители Якутии подстрелили рыбака во время охоты

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Инцидент с рыбаком произошел накануне в Нюрбинском районе Якутии в 20 километрах от поселка Накын. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональное управление МВД.

Двое охотников переправлялись на моторной лодке по реке Хання и увидели в воде что-то живое. Они приняли рыбака за зверя и выстрелили в него.

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Когда охотники поняли, что это был человек, они подплыли к пострадавшему, оказали ему первую помощь и доставили в вахтовый поселок.

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