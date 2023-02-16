Происшествия 16 февраля 2023, 09:13 Жители Иркутска почувствовали подземные толчки Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал Unsplash

Читать 360tv в

На озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9. Жители Иркутска почувствовали подземные толчки магнитудой 3,0, никто не пострадал, рассказало в своем Telegram-канале региональное управление МЧС России.

Приборы зарегистрировали сейсмособытие 16 февраля в 10:35 (05:35 по московскому времени). Очаг землетрясения находился в акватории озера Байкал на расстоянии 18 километров от поселка Большое Голоустное. В Иркутске почувствовали подземные толчки магнитудой 3,0.

Реклама

«Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — рассказали спасатели.

Реклама

Местные жители в комментариях сказали, что не произошло ничего необычного — Иркутскую область считают сейсмоопасным регионом, и дома в ней возводят с учетом особых требований. Пресс-служба МЧС добавила, что в Прибайкалье землетрясения случаются часто, призвала не распространять неподтвержденные прогнозы и догадки о будущих толчках, ведь предсказать их невозможно.

В Турции продолжили разбор завалов после мощного землетрясения 6 февраля. Из-под обломков в Кахраманмараше спасли женщину, которая провела под ними 222 часа.