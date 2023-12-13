Происшествия 13 декабря 2023, 13:38 Жители ХМАО ограбили водителя такси, который отказался покупать алкоголь

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В Нижневартовском районе ХМАО полицейские задержали двух местных жителей, которые напали на водителя такси с целью ограбления. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Мужчины напали на таксиста 1990 года рождения, занимающегося частным извозом. Они попросили его купить алкоголь, хотя денег на спиртное, как и на поездку, у них не было. Получив отказ, они начали угрожать ножом и требовать четыре тысячи рублей.

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По факту преступления заведено уголовное дело. Расследование продолжается.