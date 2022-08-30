Жители Хабаровска избили мужчину после неудачной попытки узнать сведения о майнинг-ферме

В Хабаровске двое местных жителей похители и избили IT-специалиста, которого они обвинили в краже майнинг-фермы. Об этом написал сайт kp.ru.

Инцидент произошел еще в 2021 году. Один из подозреваемых обратился к специалисту с просьбой собрать ему майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Работа была выполнена, однако через некоторое время майнинг-ферма исчезла. Во всем происходящем заказчик обвинил своего приятеля, который выполнял работу.

Вместе того, чтобы идти в полицию, он вместе с другом решил заманить IT-специалиста в квартиру, а затем избить его. После издевательств мужчину решили отпустить.

Пострадавший сразу же обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего завели уголовное дело. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.